Paraná fica sem Renaldo em São Caetano Mesmo fora de casa, o Paraná busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, contra o São Caetano, às 19h30, no estádio Anacleto Campanella. A derrota no último sábado, para o Corinthians, interrompeu uma série de três vitórias que levaram o time paranaense a chegar aos 18 pontos, na 10ª colocação. "Numa competição tão equilibrada, é perigoso sofrer derrotas consecutivas", alertou o técnico Lori Sandri. Mas o Paraná teve um desfalque de última hora. Durante o treino desta terça-feira, o atacante Renaldo sentiu uma contusão na perna direita e está fora da partida. Melhor para André Dias, que entrou bem no último jogo e deve ganhar mais uma oportunidade. Além disso, o técnico Lori Sandri terá os desfalques do zagueiro Aderaldo e do meia Beto, ambos suspensos. Fernando Lombardi e Mário César entram no time.