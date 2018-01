Paraná ganha do Fortaleza por 3 a 0 Em uma tarde inspirada do atacante Borges, que marcou 2 gols e já tem 5 no Campeonato Brasileiro, o Paraná venceu o Fortaleza por 3 a 0, neste sábado, em Curitiba. Com a vitória em casa, o time paranaense chega aos 9 pontos, enquanto que os cearenses seguem com 7. O Paraná dominou toda a partida, mas só chegou ao gol no segundo tempo. Aos quatro minutos, Borges deu um chapéu no zagueiro Alan, driblou outro e chutou sem defesa para o goleiro: 1 a 0. Com um jogador a menos em campo, desde a expulsão de Chiquinho, o Fortaleza não conseguiu reagir. E o Paraná logo marcou o segundo gol. Aos 9 minutos, Neto tocou para Tiago Neves, que chutou fraco mas contou com a colaboração do goleiro Bosco. Depois, aos 25 minutos, Borges cobrou pênalti de Ronaldo Angelim em Vicente e definiu a vitória por 3 a 0 do Paraná.