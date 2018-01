Paraná ganha do Galo Adap e se classifica no Paranaense O Paraná se classificou para as semifinais do Campeonato Paranaense ao derrotar a Adap Galo por 2 a 0, em Maringá (PR), com gols de André Luiz, aos 15 minutos e Vinícius Pacheco aos 26. Com este resultado, o Paraná precisa apenas de um empate contra o Coritiba, também classificado, para terminar a segunda fase em primeiro lugar no seu grupo. No jogo, o time do técnico Zetti contou com a boa atuação do goleiro Flávio para vencer, que pegou até pênalti no segundo tempo (chutado por Adriano). Se o time da casa pressionava, a eficiência era do time visitante. Tanto que os gols foram no primeiro tempo. André Luiz, improvisado na lateral-esquerda, abriu o placar num belo gol, chutando forte da entrada da área após driblar o marcador. O segundo gol foi de Vinícius Pacheco, após bela jogada individual. Com a vitória, o Paraná chegou aos 13 pontos, na liderança do Grupo 1. A segunda colocação é do Coritiba, com 8 pontos, que não pode mais ser alcançado pela Adap Galo, que só tem mais um jogo e soma 4 pontos. Na lanterna dessa chave está o Cascavel, que ainda não pontuou nesta fase. Na última rodada da segunda fase, marcada para o dia 11 de abril, o Paraná vai enfrentar justamente o Coritiba, no jogo que deve decidir a primeira colocação do grupo. No domingo, acontecem as outras três partidas desta rodada. No Grupo 2 do Campeonato Paranaense, a disputa está mais equilibrada. Faltando duas partidas para todos os times, o Atlético lidera com 7 pontos. Paranavaí e Rio Branco estão com 5 enquanto o Cianorte tem 4.