Paraná ganha do Internacional: 3 a 1 O Paraná derrotou o Internacional por 3 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico, em Cascavel (PR). E deu uma grande ajuda ao Corinthians, que segue com 6 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A vitória levou o Paraná aos 54 pontos, ainda na briga por uma vaga na Libertadores. Mas, acima de tudo, impediu o Inter de encostar no Corinthians. Assim, faltando 6 rodadas para o final do campeonato, a equipe gaúcha permanece com 65 pontos, contra 71 do líder. Foi um primeiro tempo feio. Apesar da boa movimentação dos jogadores dos dois times, ninguém conseguia chegar com perigo ao gol adversário. Mas o Paraná aproveitou bem sua melhor chance, já aos 44 minutos. O zagueiro Ediglê falhou, Maicosuel roubou a bola e passou para Sandro, que chutou forte: 1 a 0. Como precisava da vitória para encostar no Corinthians, o Inter voltou para o segundo tempo pressionando o Paraná, que também levava perigo nos contra-ataques. Assim, os dois times foram perdendo gols. Foi o Paraná quem se deu melhor. Aos 6 minutos, Sandro cobrou falta, a bola desviou em Gavilán e enganou o goleiro Clemer: 2 a 0. A partir daí, o Inter foi para o tudo ou nada e sufocou o adversário. E, em sua tradicional jogada, o Inter diminuiu aos 31 minutos. A bola foi levantada na área e Fernandão marcou de cabeça. Mas, quando a equipe gaúcha lutava pelo empate, o Paraná deu o golpe fatal. Em cobrança de escanteio aos 38, Fernando Gaúcho definiu a vitória por 3 a 1.