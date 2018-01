Paraná ganha do Internacional e sobe O Internacional jogava em casa e sonhava com a vice-liderança. Mas quem brilhou no Beira-Rio foi o Paraná, que venceu o jogo por 2 a 0 e avançou da 10.ª para a 5.ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. O time gaúcho empacou nos 28 pontos, continua em terceiro e, além de ficar ao alcance do Botafogo e do próprio Paraná, corre o risco de ver Corinthians e Ponte Preta se distanciando à sua frente. Conforme havia prometido, o Internacional partiu para o sufoco logo no início da partida. Mas o Paraná escapou do cerco cedo. Aos quatro minutos, no primeiro contra-ataque, em jogada pela esquerda, Thiago Neves lançou Vicente, que passou para Parral, na pequena área, tocar a bola para a rede de Clemer. O Paraná conseguiu manter o jogo sob controle destacando Rafael Mussamba para marcar Tinga em todo o campo e inchando o meio-de-campo com cinco jogadores. O Internacional teve dificuldades para superar o esquema de Lori Sandri. Em desvantagem no meio-de-campo, também descuidou da marcação de Thiago Neves e manteve a defesa jogando em linha, vulnerável às investidas de Borges. Na segunda metade do primeiro tempo, o Internacional voltou a pressionar e perdeu quatro chances de marcar, com Fernandão, Índio, Rafael Sobis e Jorge Wagner. No segundo tempo, apesar da insistência do Internacional, o Paraná é que criou as melhores oportunidades. Depois de Parral, Daniel Marques e Thiago Neves desperdiçarem boas chances, Borges recebeu um passe de Beto e fez o segundo gol aos 44 minutos do segundo tempo.