Paraná ganha e está próximo da classificação no Estadual O Paraná deu um grande passo para se garantir nas semifinais do Campeonato Paranaense ao vencer o Cascavel, por 2 a 1, neste domingo, no Estádio Olímpico, em Cascavel. O time soma 10 pontos no Grupo A e precisa de mais um nos dois jogos que restam. A classificação somente não veio porque a Adap/Galo conseguiu um empate por 1 a 1 com o Coritiba, no Estádio Willie Davids, em Maringá, e subiu para 4 pontos. O Coritiba ficou com 8. O Cascavel, sem nenhum ponto, está fora. No Grupo B, o Atlético não conseguiu passar pelo Paranavaí e empatou por 1 a 1, jogando na Arena da Baixada, em Curitiba. Com 7 pontos, mantém a primeira colocação, mas tem em seu encalço o Paranavaí e o Rio Branco, ambos com 5 pontos. O Rio Branco, que estava na última colocação, recuperou-se com uma vitória, no Estádio Fernando Farah, em Paranaguá, por 1 a 0, sobre o Cianorte, que está com 4 pontos. Em Maringá, a Adap/Galo precisava pelo menos de um empate para continuar na disputa. Por isso, foi mais perigosa desde o início do jogo. Mas tinha dificuldade nas finalizações quando chegava nas proximidades da área. O Coritiba apostava no erro do adversário e ele veio a 1 minuto do segundo tempo. Livre na área, Rodrigo Mancha dominou a bola e mandou para o gol. Impulsionado por grande número de torcedores, a Adap/Galo conseguiu o empate aos 30 minutos, com Dezinho. Em Cascavel, o Paraná acabou com todo o esquema tático montado pelo técnico Val de Mello para que o Cascavel começasse a reagir na competição, com um gol logo aos 2 minutos, em cobrança de pênalti por Gerson. O time foi dominado pelo Paraná na maior parte do tempo e criou muito pouco para quem precisava do resultado. No segundo tempo, o Paraná voltou a marcar, novamente a 2 minutos, por meio de Lima. Depois, foi só se fechar e segurar o ímpeto do adversário, que descontou aos 43 minutos, por meio de Cauê. Jogando em Curitiba, o Atlético deu todo o espaço que o Paranavaí queria para procurar a vitória. Com erros de passes permitiu até mesmo uma pressão do visitante nos minutos finais do primeiro tempo. Mas foi exatamente nesse momento que Alex Mineiro aproveitou um contra-ataque para chegar à área adversária, onde foi derrubado. Ele mesmo cobrou o pênalti, aos 45 minutos, e fez o primeiro gol. No segundo tempo, a apatia do Atlético foi fatal. Aos 29 minutos, Roberval não teve problemas para subir na área e empatar. Na outra partida do grupo, o Rio Branco fez valer o mando de campo e derrotou o Cianorte, por 1 a 0, em Paranaguá.