Paraná ganha em Criciúma: 2 a 1 Com gols de Marcel e Edinho, um em cada tempo, o Paraná conquistou três pontos importantes ao vencer o Criciúma por 2 a 1, na tarde deste sábado, no estádio Heriberto Hülse - Luciano descontou para o time da casa. Com a vitória, o Paraná praticamente garantiu sua permanência na elite do futebol brasileiro em 2005, pois chegou aos 54 pontos no campeonato. Já o Criciúma está cada vez mais ameaçado, com 49 pontos. Jogando fora de casa, o Paraná se fechou na defesa e explorou os contra-ataques. Tática que deu certo, principalmente pelos seguidos erros de finalização do Criciúma.