Paraná ganha outra e sobe para terceiro O Paraná manteve a sua boa fase e conquistou a quarta vitória consecutiva ao vencer, nesta quarta-feira, em Curitiba, o Botafogo por 2 a 0. O resultado levou a equipe paranaense para o terceiro lugar, enquanto o Botafogo caiu para sétimo. Os gols do clube paranaense foram marcados por André Dias, logo aos seis minutos de jogo, e Borges, de pênalti, aos cinco do segundo tempo. Utilizando uma forte marcação, o Paraná acuou o Botafogo em seu campo e não precisou de muito tempo para prevalecer sua força. Aos seis minutos, André Dias foi lançado por Aderaldo e, após errar o chute, retomou a bola e marcou o primeiro gol tricolor. O Alvinegro carioca reforçou seu meio e equilibrou a partida, mas aos cinco minutos da etapa final, Borges cobrou com perfeição uma penalidade sofrida por André Dias e ampliou o placar. Com a vantagem, a equipe da casa jogou nos contra-ataques e exigiu uma defesa difícil de Max, aos 26 minutos. Para Lori Sandri, a equipe mereceu a vitória. "Jogamos dentro do que planejamos e isso nos dá mais força para a próxima partida", disse.