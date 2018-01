Paraná garante vaga na Copa São Paulo O Paraná garantiu na manhã deste domingo sua classificação para as oitavas-de-final da Copa São Paulo de Juniores ao vencer o Atlético Sorocaba por 1a 0, em Osasco (SP), com um gol de Vandinho, aos 42 minutos do primeiro tempo. Com isso, o Paraná enfrenta na fase seguinte o Rio Branco-SP, que passou pelo Taubaté no sábado. O jogo será, à princípio, na terça-feira (18/1).