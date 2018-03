Paraná goleia e respira no Torneio da Morte O Paraná Clube afastou temporariamente o fantasma do rebaixamento. A equipe goleou o Grêmio Maringá por 6 a 1 neste sábado, no estádio Durival de Brito, em Curitiba, pelo Torneio da Morte, que vai definir os dois clubes rebaixados para o próximo ano. O Maringá acumulou a segunda derrota em dois jogos e está seriamente ameaçado. O Paraná goleou com gols de Athos a um minuto e aos 15, Jean Carlo aos 21 e Fábio Oliveira aos 29 do primeiro tempo. Na segunda etapa Fábio Oliveira voltou a marcar aos 24 minutos, William aos 41 e Dinei marcou o único gol do Maringá aos 10 minutos. Com a necessidade de vencer, e pressionado pela torcida, o Paraná sufocou o Maringá durante todo o jogo e o resultado poderia ser maior caso o ataque aproveitasse todas as chances criadas. A vitória deixa o Paraná com três pontos, junto com Prudentópolis e Nacional que jogam entre si neste domingo.