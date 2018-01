Paraná goleia Internacional por 4 a 0 O Paraná mostrou um futebol eficiente e goleou o Internacional por 4 a 0, neste domingo, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. A equipe paranaense soma 52 pontos, enquanto os gaúchos seguem com 57. Marquinhos abriu o placar aos oito minutos e Fernandinho aos 43 fez o segundo ainda no primeiro tempo. Ele voltou a marcar aos nove da etapa final e Maurílio aos 25 completou a goleada. Desfalcado de quatro titulares, o time gaúcho mostrava fragilidade desde o início do jogo, e o Paraná aproveitava o lado esquerdo da defesa colorada. Foi por esse lado que Caio, aos oito minutos, cruzou para o centro da área, a defesa se atrapalhou e Marquinhos chutou colocado no ângulo direito sem chance para Clemer. O Inter teve a chance de empate aos 42, quando Elder Granja perdeu o gol dentro da pequena área, livre de marcação. No minuto seguinte, Marquinhos ajeitou de calcanhar para Fernandinho ampliar o marcador. O terceiro gol do Paraná surgiu de um chute despretensioso de Fernandinho, o meia chutou fraco da intermediária, a bola desviou em Júnior e enganou o goleiro Clemer. Totalmente batido, o Inter ainda perdeu o zagueiro Wilson, expulso após uma falta violenta em Caio. O Paraná aproveitou e aos 25 minutos o atacante Maurílio recebeu de Marquinhos na pequena área e marcou o quarto gol. Para o meia Marquinhos, o time está subindo de produção na hora certa. ?Devemos manter esse ritmo de jogo e pensar em conquistar uma das vagas para a Copa Sul-Americana.?