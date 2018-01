Paraná goleia Joinville na Sul-Minas O Paraná Clube goleou o Joinville, de Santa Catarina, por 4 a 1, neste sábado à noite, no estádio Durival de Britto, e ficou provisoriamente na vice-liderança da Copa Sul-Minas com nove pontos. O líder é o Criciúma com 10 pontos. O atacante Márcio, com três gols, foi o destaque da partida e é o artilheiro da competição com cinco gols. O zagueiro Ageu abriu o marcador com um gol de cabeça aos 24 minutos, enquanto Marlon, aos 9 minutos da etapa final, marcou o único gol dos catarinenses. A Sul-Minas terá neste domingo os seguintes jogos: Cruzeiro x Coritiba, América-MG x Malutrom, Grêmio x Atlético-MG, Figueirense x Internacional e Pelotas x Tubarão.