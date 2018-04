Paraná goleia o Cruzeiro no Mineirão O Paraná Clube conquistou nesta quarta-feira sua primeira vitória como visitante no atual Campeonato Brasileiro, humilhando o atual detentor do título. O time de Paulo Campos, que fazia a sua reestréia no comando técnico, goleou o Cruzeiro por 4 a 1, em pleno Mineirão, e deixou, pelo menos momentaneamente, a lanterna da competição nacional. Com o resultado, chegou aos 26 pontos ganhos, ultrapassando o Guarani, que tem 25. A equipe de Campinas joga nesta quinta-feira contra o Atlético-PR, em Curitiba, no complemento da 28ª rodada do campeonato. O time mineiro mais uma vez decepcionou sua torcida e permanece com 38 pontos. Num jogo bastante movimentado na etapa inicial, o Paraná abriu o marcador em uma cobrança de falta na entrada da área celeste, aos 14 minutos. O meia Cristian acertou o ângulo direito do goleiro Artur, que não esboçou reação. O time mineiro teve, nos pés do atacante Fred, duas grandes chances para empatar, mas as traves salvaram a equipe visitante, aos 31 e aos 35 minutos. O castigo veio nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 43, após um cruzamento da direita, o atacante Maranhão subiu entre os zagueiros cruzeirenses e, de cabeça, fez 2 a 0. Para tentar reverter a desvantagem, o técnico Marco Aurélio sacou o lateral-direito Marco Aurélio para a entrada do atacante Guilherme. O Cruzeiro, contudo, sequer manteve o mesmo ritmo dos primeiros 45 minutos. Para piorar a situação, o atacante Galvão foi mais rápido e ganhou do zagueiro Irineu na área, driblou Artur, e tocou para gol vazio, fazendo o terceiro gol paranaense, aos 16 minutos. A torcida presente ao Mineirão despejou vaias sobre os jogadores celestes, que não cessaram nem quando Guiherme descontou para o time da casa, quatro minutos depois. Desta vez, porém, a equipe mineira não conseguiu reagir como fizera no empate em 4 a 4 com o Santos, no último domingo, e Marcel, que entrou no lugar de Cristian, chutou rasteiro para fazer 4 a 1 para o time de Curitiba. "Nosso time agora vai embalar no campeonato", prometeu o zagueiro João Paulo.