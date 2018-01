Paraná goleia o Flamengo por 6 a 2 O Paraná Clube humilhou o Flamengo, neste domingo, ao conseguir histórica goleada por 6 a 2, no estádio Pinheirão, em Curitiba. O jogo marcou a estréia do técnico Adílson Batista no comando da equipe paranaense. Apesar da derrota, o Flamengo começou melhor a partida, mostrando um jogo mais cadenciado e pressionando o Paraná. Aos 17, o zagueiro Ageu segurou Fernando Baiano dentro da área. Pênalti. Felipe desperdiçou a cobrança, defendida por Flávio. Aos 25, Fabiano Eller escorou de cabeça um cruzamento da direita e abriu o marcador para o time carioca. A equipe de Nelsinho se animou, mas cinco minutos depois o Paraná empatou com um gol de cabeça de Cristiano. A partir daí só deu Paraná e o goleiro Júlio César colaborou. Aos 43 minutos, ele não segurou uma cobrança de falta do zagueiro Ageu em sua direção e o Paraná virou o jogo. No primeiro lance do segundo tempo, aos 38 segundos, Flávio marcou 3 a 1 de cabeça. O gol descontrolou o rubro-negro e aos nove minutos Marquinhos acertou um forte chute e marcou o quarto gol paranista. Marquinhos voltou a marcar aos 16, de cabeça após um cruzamento da esquerda. O Flamengo descontou aos 32, com Paulo Miranda, mas aos 46, Caio decretou o fim do rubro-negro com um chute no ângulo esquerdo. Apesar da goleada, Adílson mostrou humildade ao pedir para o seu time ficar com os pés no chão. Ficha Técnica Paraná Clube: Flávio; Milton, Cristiano Ávalos, Ageu e Fabinho; Fernando Miguel (Goiano), Pierre, Marquinhos (Fernandinho) e Caio; Flávio Guilherme (Dennys) e Renaldo. Técnico: Adilson Batista. Flamengo: Julio César; Luciano, André Bahia, Fabiano Eller e Cássio; Fabinho, Jônatas (Zé Carlos), Igor (Paulo Miranda) e Felipe; Jean e Fernando Baiano (Fernando Diniz). Técnico: Nelsinho Batista. Gols: Fabiano Eller aos 25, Cristiano Ávalos aos 30 e Ageu aos 43 minutos do primeiro tempo; Flávio Guilherme aos 38 segundos, Marquinhos aos 9 e aos 16, Paulo Miranda aos 32 e Caio aos 46 minutos do segundo. Árbitro: Carlos Eugênio Simon (RS) Renda: R$ 84.595,00 Público: 10.590 pagantes. Cartão amarelo: Ageu, Felipe, Cristiano Ávalos, Fabinho e Fabiano Eller Local: Pinheirão, em Curitiba. classificação