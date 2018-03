Paraná goleia o Fortaleza por 4 a 1 O Paraná voltou a mostrar nesta quarta-feira que o estádio Pinheirão, em Curitiba, é mesmo seu local de sorte neste Campeonato Brasileiro. Depois de ficar mais de 15 dias afastado de casa, em razão da destruição provocada por um vendaval no último dia 6, o time paranaense retornou em grande estilo, goleando o Fortaleza por 4 a 1 e recuperando-se das duas últimas derrotas. A boa vitória em casa deixou o Paraná com 28 pontos, enquanto que o Fortaleza segue com 22. O primeiro tempo foi um verdadeiro "passeio" do Paraná sobre o Fortaleza, que não parecia o time que venceu as três últimas partidas que disputou (contra Flamengo, Internacional e Atlético-MG). "Entramos displicentes", reconheceu o zagueiro Márcio Giovanini, do time cearense, ainda no intervalo da partida. Com facilidade, o Paraná foi marcando gols. O primeiro saiu aos 11 minutos, quando Renaldo recebeu um passe de Caio e chutou forte. Oito minutos depois, o mesmo Renaldo mostrou que também marca de cabeça, completando cruzamento do lateral-direito Valentim: 2 a 0. O técnico do Fortaleza, Luiz Carlos Cruz, até que tentou mudar o panorama do jogo, tirando Chiquinho para a entrada de Michel. Não adiantou. Aos 38 minutos, Maurílio aproveitou o cruzamento do lado esquerdo e ampliou. Com a vantagem folgada, o Paraná voltou mais retraído para o segundo tempo, dando espaço ao adversário. No desespero, o Fortaleza decidiu atacar e começou a criar algumas oportunidades. Aí, aos 22 minutos, Pierre fez pênalti e Vinícius cobrou bem, fazendo o gol do time cearense. Mas, no fim da partida, Fernandinho fez boa jogada individual e marcou o quarto gol do Paraná, já aos 42 minutos.