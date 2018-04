Paraná inaugura estádio com vitória Na inauguração do Estádio Fernando Scharub Farah, conhecido como Gigante do Itiberê, em Paranaguá, no litoral do Paraná, o Paraná Clube ganhou de virada do Vasco, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite. O time paranaense passou a somar 33 pontos, mas permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já o Vasco, que contava com a estréia do técnico Joel Santana, vê sua situação ficar mais complicada - tem 36 pontos. O único consolo ficou para o meia Petkovic, que fica na história do estádio como autor do primeiro gol. O Vasco começou melhor e abriu o placar aos 21 minutos. Num pênalti bobo de Edinho, Petkovic cobrou e fez 1 a 0. Seis minutos depois, no entanto, Edinho se redimiu e marcou o gol de empate. Empolgado, o Paraná foi ao ataque e conseguiu a virada. Aos 35, Marcel fez 2 a 1. O segundo tempo foi aberto, com as duas equipes procurando o gol. Com a expulsão de Marcel, aos 29 minutos, o Vasco ficou com um jogador a mais em campo e passou a pressionar com mais intensidade em busca do empate. Mas o Paraná soube segurar a vantagem e conseguiu inaugurar o novo estádio com vitória.