Paraná inicia maratona nesta quinta Com esperanças de se aproximar ainda mais dos quatro primeiros colocados do Brasileirão, o Paraná, que tem 22 pontos, inicia uma maratona sobretudo a bordo de aviões. Para a partida desta quinta-feira, às 20h30, contra o Internacional, em Porto Alegre, o time precisou percorrer 711 quilômetros. De lá, viaja para Belém, numa distância superior a 3,8 mil quilômetros, retornando posteriormente para Curitiba, distante aproximadamente 3,1 mil quilômetros. Tempo para treinamento praticamente não existirá. Mas isso não preocupa o técnico Lori Sandri. "Todo mundo vai ter de passar por isso", consola-se. Para a partida desta quinta, o Paraná não poderá contar com o zagueiro Marcos, o lateral Neto e o atacante André Dias. A única alteração no esquema tático é a colocação de apenas um atacante fixo, ficando com o meia Tiago Neves a missão de aproximar-se para fazer as jogadas de área.