Paraná já vende ingressos para seletiva da Libertadores O Paraná já colocou à venda os ingressos para o jogo contra o Cobreloa, no dia 7 de fevereiro, na Vila Capanema, que decide sua classificação para a fase de grupos da Libertadores. Os ingressos estão à venda em quatro pontos de Curitiba e os preços vão de R$ 10 a R$ 50. Estreante na competição, o Paraná teve o estádio Durival de Britto liberado pela Conmebol no último sábado. Se vencer a série contra o Cobreloa - o jogo de ida, no Chile, será no dia 1 º de fevereiro -, o Paraná jogará no Grupo 5, que conta ainda com Flamengo, Maracaibo, na Venezuela, e Real Potosí, da Bolívia Com o time desmontado pela saída de vários jogadores que levaram o time ao quinto lugar no Brasileirão, e do técnico Caio Júnior, que foi para o Palmeiras, o Paraná se prepara para estrear neste domingo, contra o Iraty, em casa. O técnico Zetti comandou treino em dois períodos nesta quinta-feira - pela manhã houve preparação física, e à tarde um treino técnico.