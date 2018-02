Paraná joga cartada decisiva contra Adap O Paraná Clube tem um jogo fundamental para suas pretensões às 16 horas deste sábado contra a Adap (3º colocado, com 18 pontos), no Estádio Pinheirão, em Curitiba, na abertura da penúltima rodada da fase classificatória do Campeonato Paranaense. Na 5ª colocação do Grupo A, com 15 pontos e saldo negativo de 2 gols, o time precisaria de uma goleada por uma diferença de no mínimo 6 gols para não ficar dependendo de outros resultados na última rodada. Somente os quatro primeiros classificam-se para a próxima fase. Se for derrotado, o time ficará dependendo do resultado do jogo entre Roma e Engenheiro Beltrão, neste domingo. Se o Roma vencer, as possibilidades de o Paraná se classificar ficam matematicamente afastadas. No Grupo A os outros jogos de domingo são Coritiba contra o Rio Branco e Cianorte contra União Bandeirante. Pelo Grupo B todos os jogos serão domingo: Londrina x Paranavaí, Iraty x Império, Nacional x Francisco Beltrão e Malutrom x Atlético.