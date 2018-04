Paraná joga para esquecer o Vasco Os jogadores do Paraná Clube esperam que a partida desta quarta-feira, às 20h30, contra o Vasco, no Estádio Municipal de Paranaguá (PR), no litoral do Estado, sirva para que todos esqueçam a derrota de domingo, por 4 a 3, contra o Botafogo, depois de estar ganhando de 2 a 0. "Temos que esquecer aquilo e vencer de qualquer jeito o Vasco", diz o meia Cristian. O resultado jogou o time mais para baixo na tabela de classificação, ficando apenas acima do Guarani, que tem os mesmos 30 pontos, mas menos vitórias. Com a necessidade de vencer, o técnico Paulo Campos deve colocar em campo um time mais experiente. Mesmo sem divulgar os titulares, é provável que o zagueiro Émerson faça sua estréia. Na lateral-esquerda, Edinho deve voltar, enquanto no meio-de-campo a experiência de Messias deve falar mais alto. O meia-atacante Marcel também pode ganhar um lugar no time, em razão do que vem fazendo quando entra quase no fim das partidas. O Paraná joga no interior do estado porque foi convidado pela prefeitura de Paranaguá para a festa que será realizada para a inauguração do estádio.