Paraná joga pela honra na Sul-Minas Sem possibilidades de conseguir a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Minas, o Paraná Clube joga neste sábado, às 20h30, contra o Mamoré, que está na última colocação e corre riscos de não participar da competição no próximo ano, pensando em uma boa posição na tabela de classificação. "Embora estejamos sem chances de ficar entre os quatro da Sul-Minas, os três jogos que nos restam serão jogos de honra", afirmou o presidente Ênio Ribeiro. "Não viemos na Sul-Minas para brincar, por isso queremos ficar numa boa classificação." Os jogadores não tiveram muito tempo para comemorar a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, quinta-feira à noite, no Maracanã, pela primeira partida das oitavas-de-final da Copa do Brasil. Mesmo sem oportunidade para treinamento, o técnico Paulo Bonamigo pretende que o time repita o segundo tempo da partida de quinta-feira. "Houve disciplina tática, organização, uma equipe compacta", elogiou. "Temos que ter muita força para manter esse nível de atuação." Bonamigo poderá contar com os retornos de Goiano, Hélcio e Fabiano, que cumpriram suspensão contra o Botafogo, mas terá cinco desfalques. Os jogadores Maurílio, Marquinhos e Leandro Alves estão suspensos na Copa Sul-Minas, enquanto Márcio e Marcelo estão machucados.