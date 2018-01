Paraná joga pelo empate com Coritiba Melhor time na primeira fase do Supercampeonato Paranaense, o Paraná Clube tem a vantagem de jogar pelo empate no clássico contra o Coritiba, às 15h55, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, que definirá um dos finalistas do torneio. O jogo colocará em confronto os técnicos Paulo Bonamigo, do Coritiba, e Caio Júnior, do Paraná Clube, que atuaram juntos no Grêmio (RS), conseguindo o tricampeonato em 1987. Até pouco tempo, eles estavam em situações opostas. Enquanto Caio era dirigente do Coritiba, Bonamigo era o treinador do Paraná. Por conhecerem os jogadores adversários, ambos fazem segredo quanto à escalação. Bonamigo tem problemas médicos, com o zagueiro Danilo e o meia Fávaro em tratamento intensivo. Alguns jogadores, como o zagueiro Pícoli, estiveram no último jogo contra o Paraná Clube, que na época era treinado por Bonamigo, quando o Coritiba perdeu por 6 a 1. "Isso não vai acontecer de novo", garantiu o zagueiro. No Paraná Clube, Caio Júnior não poderá contar com o lateral-direito Luiz Paulo, que cumpre suspensão automática. Mas o técnico treinou três formações diferentes e não divulgou quem começa jogando. "Treinei alternativas, mas não sei com qual vou sair jogando", disse. "É um jogo imprevisível e qualquer surpresa poderá ser benéfica ao time." Se passar pelo Coritiba, o Paraná continua com vantagens nas finais, jogando a última partida em seu estádio e beneficiando-se com dois empates.