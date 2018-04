Paraná joga por empate na Vila O técnico do Paraná Clube, Paulo Campos, pretende que o time tenha, na partida deste sábado contra o Santos, às 15h45, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana, a mesma confiança demonstrada na vitória por 4 a 1 contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de serem competições diferentes, Campos prefere encará-las da mesma forma, principalmente porque contra o Cruzeiro foi a primeira vitória obtida pelo time fora de casa, e ele não quer que os jogadores percam a motivação. "Não estou diferenciando uma competição da outra", disse. "Ainda mais quando o time está num momento em que precisa se sentir com a cabeça livre para poder criar tudo o que é capaz." Mas, apesar disso, o técnico observou alguns erros em Belo Horizonte e já está tratando de consertá-los, principalmente em relação aos passes e posicionamento dos jogadores. "Tem muita coisa para fazer. Não vamos nos iludir", alertou. O Paraná tem a vantagem de jogar pelo empate para conseguir uma vaga para a próxima fase em razão de ter vencido a primeira partida por 2 a 1. Embora Campos ainda não estivesse no comando do time nessa partida, era ele quem dirigia no primeiro jogo do Brasileiro, quando o Paraná venceu o Santos por 3 a 2. "Tem que aproveitar o conhecimento que temos da equipe do Santos", disse. "Mas será um jogo dificílimo, pois eles vão jogar em casa", acrescentou. "Nossa equipe readquiriu a confiança e vamos ver se a gente consegue passar." A única alteração que o técnico deverá fazer deve-se à não inscrição do meia Canindé, que será substituído por Fernando. O jogador estava em Curitiba, em razão de ter cumprido suspensão no Brasileiro, e integrou-se ao grupo em São Paulo. "Não podemos deixar cair o ritmo", disse Fernando. Na lateral-direita, ainda existia uma dúvida entre Etto e Alex Silva, mas com maiores probabilidades para o segundo. "A gente está preparado para qualquer obstáculo", afirmou Alex. "Vamos procurar surpreender, pois é com humildade que se dá a volta por cima."