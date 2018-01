Paraná luta para manter a boa campanha O Paraná viaja cerca de 400 quilômetros para Maringá, no interior paranaense, para disputar a partida contra o Corinthians, neste sábado, e elevar sua média de público no Campeonato Brasileiro. Com 18 pontos e em 8º lugar, o clube paranaense quer manter a boa campanha depois de três vitórias seguidas. Na opinião do meia Rafael Mussamba, o favoritismo está com o Corinthians e, se depender dele e seus companheiros, os primeiros minutos de jogo servirão para observar o estilo do adversário. "Eu irei acompanhar o Mascherano, jogador de seleção nacional, mas não devemos sentir isso. A equipe deles tem jogadores de elevado nível, mas vamos tentar surpreender", disse. Para o técnico Lori Sandri, a dupla Jô e Tevez deverá ter atenção redobrada. "Sabemos que não podemos dar espaços para eles, pois são criativos e costumam levar perigo nas suas jogadas. Estamos com o time bem armado e empolgado. Isso deve dar mais força para nossa equipe", afirmou.