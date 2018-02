Paraná luta para manter o embalo Sem perder há 5 rodadas, o Paraná quer manter o embalo neste sábado, quando enfrenta o Figueirense, às 18h10, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Com 51 pontos, o time paranaense ocupa atualmente a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro. "É importante ter os pés no chão, pois no futebol as coisas mudam rapidamente", alertou o técnico Luiz Carlos Barbieri. "Os jogadores precisam ter consciência e tranqüilidade." Sem poder contar com os laterais-esquerdos Vicente e Edinho, ambos contundidos, o técnico vai improvisar o destro Parral naquele setor. "Tenho que aproveitar a chance não importa onde vou jogar", disse o jogador que entra no time. Com a contusão do zagueiro Marcos durante so treinos da semana, Barbieri preferiu colocar Neguette na equipe, mantendo o mesmo esquema. Em compensação, o goleiro Flávio está de volta ao time titular, depois de cumprir suspensão.