Paraná luta para subir ainda mais Num jogo que pode representar o retorno à zona de classificação para a Libertadores da América, o Paraná enfrenta o Fluminense, neste sábado, às 16 horas, no estádio Pinheirão, em Curitiba. Os dois times somam os mesmos 48 pontos, mas o Fluminense tem melhor saldo de gols. Por ser uma partida com promoção de troca de lata de um achocolatado, cerca de 23 mil ingressos já tinham sido comercializados nesta sexta-feira. ?A gente voltou a crescer e, vencendo, ficaremos em situação mais confortável?, disse o atacante Borges, que se casa depois do jogo. ?Temos que fazer valer mais uma vez o mando?. O técnico Luiz Carlos Barbieri enumerou os objetivos do time. ?Quando se entra num campeonato como o Brasileiro, a primeira meta é trabalhar para não cair, a segunda meta é a Libertadores, e a terceira é o título?, disse. O primeiro, que era fugir do rebaixamento, o time já conseguiu. O meia Petkovic receberá marcação especial. O volante Pierre, que retorna, deve ser o designado para esse fim. O goleiro Flávio, que defendeu dois pênaltis na vitória sobre o Atlético-MG, está suspenso. Darci será o substituto.