Paraná manda jogo em terreno adversário O Paraná vendeu o mando de jogo da partida desta quinta-feira, às 20h30, contra o Internacional e terá a maioria dos torcedores gritando a favor do adversário. Conhecido reduto de gaúchos, particularmente torcedores do Internacional, o Cascavel Clube Recreativo pagou R$ 200 mil para levar a atração para Cascavel, no oeste do Paraná. A previsão é que o estádio Olímpico Regional tenha lotação completa. Foram colocados 38 mil ingressos à venda. O técnico Luiz Carlos Barbieri não poderá contar nem com o lateral Neto nem com o atacante Borges, que estão suspensos. Parral entra na lateral e o meia Sandro terá a incumbência de chegar mais próximo de Fernando Gaúcho no ataque. Por opção técnica, Éder cede o lugar a Maicosuel no meio-de-campo. Segundo Barbieri, apesar das quatro derrotas seguidas, o time vem jogando bem. ?Não é motivo para ficar preocupado?, disse. ?A gente tem que dar tranqüilidade ao grupo para que readquira a confiança e comece a fazer os gols que faltam no momento?.