Paraná muda para voltar a vencer O técnico do Paraná, Luiz Carlos Barbieri, aposta em pelo menos cinco novidades no time titular para o jogo desta quarta-feira, às 20h30, contra o Brasiliense, no Estádio Pinheirão, em Curitiba (PR). O time não vence há seis rodadas, tendo perdido as últimas quatro partidas, despencando do terceiro para o 10.º lugar. Suspenso, o lateral-direito Neto cede lugar para Parral, enquanto o zagueiro Daniel Marques volta - após cumprir suspensão -, saindo João Paulo. Por decisão do treinador, o lateral-esquerdo Vicente será substituído por Edinho, enquanto Tiago Neves dá espaço para Éder. O volante Márcio César também sairia para dar lugar a Pierre, mas Rafael Muçamba contundiu-se no treinamento e é ele quem fica fora. Apesar de tudo, Barbieri tenta mostrar tranqüilidade. "Não há crise. Estão tentando plantar crise aqui dentro", reagiu.