Paraná: paciência para vencer Paysandu Paciência é a palavra de ordem no jogo que o Paraná Clube terá contra o Paysandu, nesta quinta-feira, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. "Em geral, os times médios vêm fechadinhos, tentando surpreender no contra-ataque, esperando nosso erro", analisou o lateral-direito Valentim. Além disso, o Paysandu sofreu nova derrota na Justiça Desportiva com a perda de mais quatro pontos por utilização irregular de jogadores. "Se antes já seria um jogo duro, agora vai ser clima de decisão", afirmou o técnico Saulo de Freitas. Mas confiança não falta, em razão das duas vitórias seguidas. Uma contra o São Paulo, no próprio Couto Pereira, e a última, no Maracanã, contra o Flamengo. E mais confiança ainda para o atacante Renaldo, que pensa na artilharia do campeonato, apesar de estar seis gols atrás de Luís Fabiano. "Eu vou fazendo os meus gols e devagarinho chego lá", espera. A única alteração é a saída do volante Fernando Miguel, contundido, para a entrada de Émerson. "O Fernando tem uma marcação mais forte e eu tenho chegada forte à frente, mas vou procurar cumprir os dois papéis", disse o novo titular.