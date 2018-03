Paraná pede compreensão à sua torcida O técnico Paulo Campos já pediu a compreensão da torcida do Paraná no jogo desta quarta-feira, às 21h45, contra o Santos, no estádio Pinheirão, em Curitiba, na abertura do Campeonato Brasileiro. "Nas primeiras duas ou três partidas, o torcedor vai ver uma equipe tentando se organizar, porque estamos saindo atrás de todos os outros clubes do Brasileiro", avisou o treinador. Segundo ele, enquanto as outras equipes vinham se preparando durante os campeonatos regionais, o Paraná praticamente montou um time novo, com vários jogadores chegando agora. "Mas durante a competição, o torcedor verá uma equipe de qualidade, muito organizada em campo, uma equipe muito batalhadora", prometeu Paulo Campos. "É preciso que essa galera acredite no nosso trabalho. Até para que esses meninos fiquem fortalecidos e ainda mais confiantes.? O time preparou-se por cerca de 10 dias em Itu, no interior de São Paulo, mas ainda faltam jogadores para chegar. O técnico pediu mais 6 reforços para se juntarem aos 22 que estão no elenco. Na sexta-feira, houve um desfalque significativo, quando o lateral-direito Jadilson abandonou a concentração para se apresentar ao Goiás.