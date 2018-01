Paraná pega Inter e tenta espantar a crise Duas derrotas seguidas e a perda da invencibilidade em casa na última rodada acendeu a luz amarela no lado do Paraná Clube que vai a campo neste sábado, às 16 horas, contra o Internacional, em Porto Alegre. Já se fala em demissão do técnico Adilson Batista se o time não conseguir uma vitória. Afinal, o Paraná disputava as primeiras colocações quando ele chegou, há pouco mais de 15 dias, e agora caiu para o 12º lugar. "Não tenho medo de nada, estou me entregando à minha função", afirmou durante a semana o treinador. O atacante Renaldo, expulso, e o volante Fernando Miguel, com terceiro cartão amarelo, estão fora do jogo no Beira-Rio. O técnico preferiu não divulgar o time. Se o Internacional jogar com três zagueiros, ele também optará por essa formação tática. O meia Fernandinho e o zagueiro Fernando Lombardi disputam a posição. O volante Goiano entra na outra vaga, deslocando-se Caio para o ataque, onde joga ao lado de Maurílio, autor dos dois gols contra o Internacional no Campeonato Brasileiro do ano passado, única vitória do Paraná fora de seus domínios. "Quem sabe o jejum não acaba novamente em Porto Alegre", disse.