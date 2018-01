Paraná perde a 2.ª seguida e se complica na Libertadores O Paraná foi derrotado por 3 a 1 pelo Real Potosí, nesta terça-feira, na altitude de quase 4 mil metros de Potosí, na Bolívia, e desperdiçou a chance de garantir vaga antecipada nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Com o tropeço, o time do técnico Zetti caiu para a terceira colocação do Grupo 5, com os mesmos seis pontos e saldo de gols (0) dos bolivianos, mas com menor número de gols a favor (8 a 7). No dia 18, o Paraná precisa vencer o Unión Maracaibo no Estádio Durival de Brito e torcer para que o Potosí não ganhe do já classificado Flamengo no Maracanã. Se os dois times vencerem, o Paraná precisará fazer mais gols que os bolivianos. No jogo desta terça, o Potisí abriu o placar com Rodriguez, aos 24 minutos do primeiro tempo. O Paraná chegou ao empate com Gérson, quatro minutos depois, mas não resistiu na etapa final: tomou gols de Brandan, aos 25, e Castro, aos 30. REAL POTOSÍ 3 x 1 PARANÁ Real Potosí - Burtovoy; Luis Gatty (Aguilera), Rodríguez (Líder Paz), Ronald Eguino e Colque; Nicolás Suárez, Marco Paz, Franz Calustro e Peña (Yecerotte); Brandán e Monteiro. Técnico: Mauricio Soria. Paraná - Flávio; Daniel Marques, João Paulo e Aderaldo; Goiano (Vinicius), Xaves, Beto, Gérson (Alex) e Egidio; Dinelson (Joelson) e Henrique. Técnico: Zetti. Gols - Rodríguez, aos 23, e Gérson, aos 29 minutos do primeiro tempo; Brandán, aos 24, e Monteiro, aos 29 do segundo. Árbitro - Ricardo Grance (Paraguai). Cartões amarelos - Marco Paz, Gérson e Joelson. Renda e público - não divulgados. Local - Estádio Mario Mercado Vaca Guzmán, em Potosí (Bolívia).