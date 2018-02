Paraná perde e é eliminado no Estadual O Paraná Clube até que chegou a dar esperanças a seus torcedores durante o primeiro tempo do jogo da noite desta quarta-feira, contra o Coritiba, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Paranaense. O time saiu na frente, com um gol de Renaldo, e era amplamente beneficiado com a derrota do Roma para o Rio Branco. Mas o Paraná não conseguiu suportar a pressão do Coritiba no segundo tempo e acabou perdendo por 3 a 1, com gols de Marquinhos, Nunes e Luiz Carlos. Apesar de ter sido derrotado por 5 a 2 em Paranaguá, o Roma está na segunda fase, eliminando o Paraná do campeonato estadual. Como primeiro colocado de seu grupo, o Coritiba enfrentará na capital paranaense o Francisco Beltrão, que empatou com o Paranavaí, por 1 a 1. Já o Atlético, líder da chave B, apesar do empate por 1 a 1 com o Nacional, joga contra o Roma, também em Curitiba. O Cianorte, que empatou por 1 a 1 com a Adap, joga em casa contra o Londrina, que empatou em 0 a 0 com o Iraty. No quarto jogo da próxima fase, o Iraty jogará em casa com a Adap. Haverá apenas um jogo entre as equipes. Se houver empate, a decisão irá para as penalidades. O Império foi rebaixado com o empate por 2 a 2 com o Malutrom. Também caiu para a segunda divisão o Engenheiro Beltrão, que perdeu por 2 a 1 para o União Bandeirante. O Francisco Beltrão conseguiu a classificação, mas o ônibus da delegação foi apedrejado em Paranavaí e teve os vidros quebrados. Ninguém ficou ferido.