Paraná perde e técnico já balança O Paraná não agüentou a pressão da Adap, de Campo Mourão, e perdeu por 2 a 0 para a equipe do interior, fora de casa. A vitória manteve a Adap na liderança do grupo A do Campeonato Paranaense com 13 pontos. Os gols da partida foram marcados pelo meia Barbieri aos dois e aos 45 minutos do segundo tempo. O resultado fez o técnico Paulo Campos balançar. No final da partida, Campos criticou a qualidade da sua equipe e afirmou que o Paraná não vai ganhar nenhum título. ?Não temos equipe para ganhar título. A Adap foi melhor, mas não temos time de qualidade?, disse. O vice-presidente, José Domingos, afirmou que a comissão técnica e a diretoria irão se reunir nesta semana, antes do clássico contra o Coritiba, no final de semana. ?Não vamos perturbar o ambiente, mas precisamos fazer algo?, disse. Além dessa partida, a rodada teve União 0 x 0 Cianorte e Império 1 x 2 Iraty, e continua nesta quinta-feira com Atlético e Malutrom, em Curitiba.