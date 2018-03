Paraná perde mas está na final O Paraná Clube perdeu por 2 a 1 para o Coritiba, mas ainda assim garantiu sua vaga na final do Campeonato Paranaense, onde vai enfrentar o Atlético-PR. Mesmo vencendo, o time alviverde perdeu a classificação, pois precisava ganhar por uma diferença de dois gols. O gol que deu a classificação ao Paraná foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo, por Fernando Miguel. A primeira partida do playoff (melhor de três jogos) contra o Atlético acontece no dia 20, em local a ser definido nesta semana. A partida foi muito disputada no meio de campo, com ambas as equipes marcando fortemente os setores de criações. Os atacantes do Coritiba, Leandro e Enilton, criaram as primeiras chances de gols, mas o goleiro Marcos defendeu seus chutes e evitou a abertura do placar. Aos 24 minutos, Márcio, do Paraná desperdiçou a melhor chance de gol. Após limpar a jogada ele errou o gol da marca do pênalti. No segundo tempo o técnico do Coritiba, Ivo Wortmann, colocou Evair e seu time pressionou o Paraná dentro de seu campo. Após uma jogada de Mabília, o meia Alexandre pegou um rebote e chutou no ângulo esquerdo do goleiro Marcos. Aos 30 minutos, Evair recebeu um passe de Marquinhos, driblou Hélcio e tocou rasteiro no canto esquerdo. No final da partida a torcida do Coritiba comemorava a classificação, mas nos acréscimos, aos 48 minutos, o meia Lúcio Flávio cobrou uma falta na grande área para a cabeçada do meio-campo Fernando Miguel.