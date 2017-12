Paraná perde o mando de 1 partida O Paraná Clube foi punido nesta terça-feira com a perda do mando de campo por um jogo. Portanto, não poderá realizar a partida contra o Fluminense, no fim de semana, no Pinheirão. O confronto terá de ser marcado para local distante, no mínimo a 150 quilômetros de Curitiba. A punição foi aplicada pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa de incidentes ocorridos no Pinheirão, em 31 de julho, quando aconteceu o jogo Paraná x Criciúma. Na ocasião, objetos foram lançados no gramado, contra o trio de arbitragem e policiais militares.