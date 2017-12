Paraná pode deixar zona de rebaixamento Depois de muito tempo o Paraná Clube poderá sair da zona de rebaixamento na tabela do Campeonato Brasileiro, caso vença o Grêmio amanhã, às 18 horas, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. A previsão é que seja um jogo bastante disputado, com os dois times procurando a vitória, única alternativa para respirar mais aliviado ao final da rodada. "Todos vão marcar forte e procurar os espaços, mas só vencerá quem tiver mais tranqüilidade e inteligência", diz o técnico Paulo Campos. "Para o torcedor não será um jogo bonito de se ver, como foram alguns passados", alerta o zagueiro João Paulo. O técnico já tinha definido o time no início da semana, com a improvisação de João Paulo na lateral-direita e a entrada de Vicente na esquerda. Eles substituem Etto e Edinho, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Mas foi obrigado a retirar também o meia Marcelo Passos, em razão de uma contusão nos treinamentos. Com isso, o atacante Maranhão terá mais uma oportunidade de atuar, jogando um pouco mais recuado, deixando apenas Galvão nas proximidades da área.