Paraná pode garantir vaga e ajudar o Coritiba no Paranaense O Paraná pode garantir a participação nas semifinais do Campeonato Paranaense se empatar com a Adap Galo, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Willie Davids, em Maringá, no norte do Paraná. Um resultado positivo no jogo antecipado da 5ª. rodada da segunda fase garante também uma vaga para o Coritiba, eliminando definitivamente a Adap Galo. Ficará pendente apenas a definição sobre quem será o primeiro colocado no Grupo A. E isso já vem provocando irritação por parte do técnico do Paraná, Zetti. O time viaja para a Bolívia, onde enfrenta o Real Potosí, no dia 10, pela Copa Libertadores, volta no dia seguinte e, já no dia 12, terá que entrar em campo para o clássico paranaense. "Estar na Libertadores deveria ser prêmio para todos do futebol paranaense e não um castigo", reclamou. Com vistas ao jogo pela Libertadores, ele pretende repetir em Maringá o esquema com três zagueiros, que já foi empregado no Domingo.