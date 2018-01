Paraná pode ter novidades em Campinas A queda de rendimento do Paraná já provocou uma corrida da diretoria em busca de reforços. Dos seis que chegaram esta semana, é provável que o meia Sandro faça sua estréia neste sábado, às 16 horas, contra a Ponte Preta, em Campinas. ?É a grande oportunidade da minha vida?, comemorou o jogador. Ele pode entrar no lugar de Thiago Neves, que teve uma queda de rendimento nos últimos jogos, mas promete recuperar-se. ?Agora que chegaram jogadores, vou procurar mostrar que tenho capacidade de ser titular?, disse Neves. Do Ituano, ex-time de Sandro, também vieram o volante Pierre, o zagueiro Neguette e o atacante Fernando Gaúcho. Do Sport, chegou o meia Éder e do Anapolina (GO), o atacante Esley. ?O grupo está fortalecido. Cada um vai brigar pelo seu espaço e quem ganha com isso é o Paraná?, disse o técnico Luiz Carlos Barbieri. O zagueiro Daniel Marques cumpre suspensão, enquanto o volante Beto fica de fora em razão de distensão muscular.