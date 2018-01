Paraná precisa começar bem Vencer a primeira partida do Campeonato Brasileiro para transmitir mais confiança aos torcedores é o objetivo do Paraná na partida deste sábado, às 16 horas, contra o Goiás, no Estádio Pinheirão, em Curitiba (PR). "Independentemente de quem jogue vai ter que dar o máximo porque necessitamos começar bem o campeonato", diz o zagueiro Fernando Lombardi. Experiente em Campeonato Brasileiro, o goleiro Flávio é um dos que têm procurado ajudar o técnico Lori Sandri na conscientização dos jogadores sobre a importância de cada um dos jogos. "Cada jogo será uma decisão e esperamos colocar isso na cabeça de cada jogador principalmente os mais novos", afirma. Sandri quer apenas muita determinação dos jogadores. "O adversário (Goiás) joga no mesmo sistema, por isso quem tiver mais qualidade e determinação vai empurrar o outro para o campo dele", avisa. Para não desmotivar ninguém, ele prefere não caracterizar os jogadores como titulares. "Todos têm direito de reivindicar um lugar na equipe desde que, quando entrarem, façam o melhor possível, pois aí ninguém vai tirá-los", acentua. Dos novos contratados apenas o atacante André Dias irá estrear, tendo como companheiro o veterano Renaldo.