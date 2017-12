Paraná procura antídoto contra Cuca O Paraná Clube tem pela frente amanhã um técnico que conhece mais que ninguém a forma de o time jogar. Atualmente no Goiás, adversário do time paranaense às 20h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, o técnico Cuca foi quem montou o elenco do Paraná Clube e quem ficou mais tempo dirigindo o time entre os quatro que já sentaram no banco durante este campeonato. "Algumas modificações na equipe e na movimentação em campo serão necessárias para neutralizar esse conhecimento", diz o atual técnico, Edu Marangon. Para não ser surpreendido, Marangon treinou duas formações, uma com dois e outra com três zagueiros. O cuidado deve-se ao fato de o zagueiro Cristiano Ávalos estar sentindo uma contusão, enquanto o meia Marquinhos será julgado na noite desta terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão contra o Criciúma. O zagueiro Fernando Lombardi e o meia Fernandinho podem aparecer no time caso os dois titulares não possam atuar.