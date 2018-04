Paraná proíbe entrevistas de autor de gol de mão A diretoria do Paraná proibiu o atacante Wellington Silva de conceder entrevistas. O jogador se envolveu em uma grande polêmica no último sábado, quando marcou um gol de mão na vitória do Paraná, por 1 a 0, sobre o Ceará, no Estádio Castelão, em partida válida pela 25.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.