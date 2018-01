Paraná quer a vice-liderança O Paraná Clube pode assumir a segunda colocação no Campeonato Paranaense, caso supere o Iraty amanhã, às 16 horas, no Estádio Durival de Britto e Silva, em Curitiba, na abertura da quinta rodada do returno. Caso vençam, os jogadores precisam torcer por um tropeço do Malutrom, que está com dois pontos a mais e joga no domingo contra o União Bandeirante, em São José dos Pinhais. Ao final das nove rodadas, classificam-se os quatro primeiros. A chegada do técnico Paulo Bonamigo representou uma reação do time, que ainda sentia a desclassificação da Copa do Brasil. Uma vitória amanhã pode significar um fim do período de instabilidade. "Vencemos alguns jogos, mas não conseguimos uma boa seqüência", diz o meia Lúcio Flávio. "Está na hora de nos firmarmos para chegar à fase decisiva do campeonato." O técnico fará uma alteração no time, com a saída do zagueiro Almir e a entrada de André.