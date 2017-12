Paraná quer acabar na frente do rival Na 7a. colocação, com 57 pontos, o Paraná Clube praticamente já garantiu uma das vagas na Copa Sul -Americana e inicia, a partir desta quarta-feira, às 21h45, no jogo contra o Santos, no Pacaembu, uma disputa particular contra o rival Atlético Paranaense, que está na 9a. colocação, com três pontos a menos. "É um campeonato à parte", admitiu o técnico Luiz Carlos Barbieri. "Nós vamos trabalhar para acabar na frente." Apesar da boa colocação no campeonato, o time viveu um momento de turbulência após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no sábado. Alguns jogadores reclamaram das cobranças feitas pelo técnico e pelos companheiros. Um deles, o atacante Borges, que com 19 gols persegue a artilharia da competição - Robson, do Paysandu, tem 21 - foi chamado de individualista. Antes do treinamento de segunda-feira, a "roupa suja" foi lavada em uma conversa de 50 minutos no meio do gramado. Depois disso, todos decidiram voltar o pensamento somente em direção ao adversário desta quarta. "O Santos está em pressão enorme e os jogadores que estão lá estão lutando para se manter no ano que vem", disse Borges. "Eles vão querer mostrar mais em cima da gente. Temos que ter tranqüilidade para não sermos surpreendidos." O técnico anuncia somente momentos antes da partida a escalação. O meia Tiago Neves pode ser a novidade.