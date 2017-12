Paraná quer aproveitar jogo em casa O Paraná Clube (18º colocado com 48 pontos) espera manter o bom desempenho que tem conseguido quando joga no estádio Pinheirão, em Curitiba, para somar mais três pontos neste sábado, no jogo contra o Goiás, e se distanciar de vez da zona de rebaixamento do Brasileiro. Mas, para isso, o técnico Paulo Campos tem reforçado os pedidos para que a atenção seja redobrada. Afinal, o time goiano tem condições de conseguir uma das vagas à Copa Libertadores e fará de tudo para conquistá-la. "A marcação tem de ser mais forte desde a frente", pediu o treinador do Paraná. Experiência para isso o time tem, visto que, contra o Atlético Mineiro, sábado passado, a marcação era no campo do adversário. E o Paraná deu um sufoco, sobretudo no primeiro tempo. Mas o técnico não poderá contar com o experiente zagueiro Emerson, que cumpre suspensão. Em compensação, terá o retorno do meia Canindé. A expectativa da diretoria do clube é de casa cheia, mantendo a promoção em que o torcedor compra um ingresso e ganha outro.