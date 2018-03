Paraná quer confirmar recuperação O Paraná Clube busca confirmar a recuperação no Campeonato Brasileiro, jogando às 16 horas, em Salvador, contra o Vitória, concorrente direto a estar entre os oito primeiros colocados na metade da competição. O Paraná tem 28 pontos, seguido de perto pelo adversário deste domingo, que está com 27. Depois de duas derrotas em que levou nove gols, o time goleou o Fortaleza por 4 a 1, quarta-feira. "O grupo está unido e, se está unido, dificilmente é derrotado", disse o técnico interino Saulo de Freitas, que tem garantia de permanência até o meio de semana, no jogo contra o Criciúma. Mesmo com a possibilidade de utilizar novamente o volante Goiano, que vinha atuando como terceiro zagueiro, Saulo não deve mudar o esquema que foi vencedor na última partida, contra o Fortaleza. Diante do Cruzeiro, ele armou o time com vigor defensivo e foi goleado por 5 a 1. "Penso em jogar diferente", disse, negando-se a revelar detalhes. "Temos qualidade para jogar de igual para igual com qualquer um."