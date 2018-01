Paraná quer entrar na disputa por vaga O Paraná pretende sair da situação delicada em que se encontra no Grupo A do Campeonato Paranaense com uma vitória neste domingo, às 15 horas, contra o União Bandeirante, em Bandeirantes, norte do Paraná. Com 10 pontos, o time ocupa a 7.ª colocação, 4 pontos a menos que o Roma, 4.º colocado, e que estaria classificado para as quartas-de-final. O União está uma colocação atrás do Paraná, com 8 pontos. No mesmo grupo, o Coritiba e a Adap jogam em Campo Mourão, valendo a liderança. Se vencer, a Adap somará os mesmos 18 pontos do Coritiba, mas ultrapassará o adversário nos outros critérios de desempate. O Coritiba joga sem o meia Marquinhos, que está suspenso, e sem o atacante Luís Carlos, desligado da delegação que está em Maringá sob a alegação de indisciplina. Ele e o reserva Nunes abriram extintores de incêndio no hotel e estavam brincando de jogar espuma um no outro. Por esse grupo ainda jogam Roma (4.º) contra o Cianorte (3.º) e Engenheiro Beltrão (8.º) contra Rio Branco (5.º). Na abertura da rodada pelo Grupo B, o Atlético PR venceu o Paranavaí, na sexta-feira, por 3 a 1, e assumiu a liderança com 21 pontos, deixando o Paranavaí na 5.ª colocação, com 13 pontos. Mas, poderá ser ultrapassado pelo Iraty, que está em 2.º lugar, com 18 pontos, e joga contra o Malutrom (7.º). Nos outros jogos, o Império (8.º) enfrenta o Francisco Beltrão (3.º) e o Londrina (4.º) joga contra o Nacional (6.º).