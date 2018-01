Paraná quer fazer as pazes com a vitória Os jogadores do Paraná Clube só têm um pensamento para a partida deste domingo, às 18 horas, contra o Atlético Mineiro, no Estádio Pinheirão, em Curitiba: acabar com a série de três derrotas consecutivas. A última foi bem assimilada pelos torcedores e diretores do clube, em razão de ter ocorrido em Porto Alegre e o time ter jogado bem contra o Internacional. Mas, em casa, somente a vitória está interessando. Uma derrota pode resultar em mudanças. Durante a semana, coube ao experiente zagueiro Ageu comandar as conversas. "O que conversamos é que precisamos de resultados. Estamos há três jogos explicando, às vezes jogamos a culpa no árbitro, ou nesse ou naquele, mas o grupo está ciente de que precisamos de resultados", disse. O técnico Adílson Batista não divulgou a escalação, mas, pelos treinamentos da semana, as alterações serão feitas somente em razão das suspensões de Fabinho e Marquinhos. Eles devem ser substituídos por Rodrigo Silva e Fernandinho.