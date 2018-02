Paraná quer fim de série de derrotas O Paraná pretende aproveitar a força de sua torcida nesta quinta-feira, no estádio Pinheirão, contra o São Caetano, para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Nas duas últimas rodadas, o time perdeu jogando longe de Curitiba. ?O adversário é complicado, tem jogadores de alto nível e temos que ter todos os cuidados?, disse o técnico Luiz Carlos Barbieri. "Mas dentro do Pinheirão, com a força de nossos torcedores, temos que nos impor e buscar o resultado?. O time deverá ter apenas dois zagueiros, em razão das ausências de Aderaldo e Neguette. A sorte é que Daniel Marques está retornando, após cumprir suspensão. No ataque, André Dias é o desfalque. Ele deve ficar pelo menos uma semana em tratamento por causa de uma tendinite. Fernando Gaúcho será o companheiro de Borges. ?Temos que pensar num só objetivo, que é ganhar todos os jogos?, disse o zagueiro Marcos.