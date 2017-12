Paraná quer garantir vaga na Sul-Americana O Paraná Clube vai a São Paulo jogar contra o Corinthians, neste sábado, às 18 horas, no Pacaembu, disposto a retornar com a vaga à Copa Sul-Americana praticamente garantida. Para isso, os jogadores procuram esquecer os dois últimos tropeços, diante do Cruzeiro e do Fortaleza. "A gente está entre os dez melhores e temos chances de ir para a Sul-Americana, coisa que mais da metade dos clubes não têm", anima-se o meia Marquinhos. "Estamos tranqüilos e vamos encarar esta partida como decisão." Com 61 pontos, o Paraná pode eliminar um dos concorrentes à Sul-Americana, visto ter o Corinthias 58 pontos e possibilidades remotas de ainda chegar a esse torneio. "Mas, mesmo com dificuldades, o Corinthians possui jogadores de qualidade e jovens valores que buscam afirmação no clube", alerta Marquinhos. O técnico Saulo de Freitas quer que o time volte a praticar o futebol ofensivo eficiente, que lhe dá o terceiro melhor lugar na artilharia. Essa foi a tônica dos treinamentos. Sem poder contar com o volante Pierre, que sentiu uma contusão no joelho esquerdo, Émerson está garantido no setor. "É um jogador de qualidade, que vai nos ajudar principalmente na posse de bola", elogiou o treinador. Mas ele leva uma dúvida para ser desfeita momentos antes da partida. O meio-de-campo pode ter tanto Éverton quanto Fernandinho, que têm as mesmas características ofensivas. "O Fernandinho mostrou que tem qualidade, mas pode render mais para a equipe, enquanto o Éverton sempre que entrou foi bem", disse Saulo.